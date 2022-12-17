Сегодня закончилась двухлетняя дисквалификация России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории

Сегодня, 17 декабря, закончилась двухлетняя дисквалификация России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

16 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил российский спорт от международных турниров.

Изначально Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовало четырехлетней дисквалификации страны с более жесткими санкциями, но CAS смягчил наказание.

Два года российские спортсмены выступали на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе (без флага и гимна), в стране запретили проводить крупные международные турниры, российские чиновники не могли быть членами советов или комитетов, любых других подразделений международных федераций, а РУСАДА было лишено статуса соответствия WADA.

В 2020-м Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷‍♂️

Концерт №1 Чайковского – наш гимн в спорте. Композитора разгромили за эту музыку, и сейчас звучит вариант, который он не одобрял