Андре-Пьер Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ. Он заслуживает этого за всю карьеру»
Андре-Пьер Жиньяк хочет, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Матч состоится 18 декабря.
«Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я бы хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.
Его поведение – это поведение лидера», – сказал бывший нападающий сборной Франции, выступающий за мексиканский клуб «Тигрес», в интервью Fox Sports.
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