Андре-Пьер Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ. Он заслуживает этого за всю карьеру»

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Андре-Пьер Жиньяк хочет, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира. 

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Матч состоится 18 декабря. 

«Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я бы хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.

Его поведение – это поведение лидера», – сказал бывший нападающий сборной Франции, выступающий за мексиканский клуб «Тигрес», в интервью Fox Sports. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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