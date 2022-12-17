Андре-Пьер Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ. Он заслуживает этого за всю карьеру»

Андре-Пьер Жиньяк хочет, чтобы стал чемпионом мира.

В финале сборная Аргентины сыграет с Францией. Матч состоится 18 декабря.

«Сегодня в хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но я бы хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.

Его поведение – это поведение лидера», – сказал бывший нападающий сборной , выступающий за мексиканский клуб « », в интервью Fox Sports.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ