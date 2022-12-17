Модрич признан лучшим игроком матча Хорватии с Марокко за 3-е место на ЧМ-2022

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич получил приз за игру с Марокко (2:1).

Хавбек, представляющий «Реал», целиком отыграл матч за 3-е место на ЧМ-2022.

37-летний футболист не отметился результативными действиями, но нанес один удар в створ, отдал 62 точных паса (всего – 67), совершил одну обводку и дважды отобрал мяч у соперника.

Со статистикой выступлений Модрича можно ознакомиться здесь.

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