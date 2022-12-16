Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Ретивых, Якимушкин, Червоткин, Мальцев выступят в спринте классическим стилем

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17 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет мужской спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Кирово-Чепецк

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.00 по московскому времени. 

Прямая трансляцияв группе ВКонтакте Минспорта Кировской области. 

Старт-лист

12. Илья Семиков

13. Антон Тимашов

14. Евгений Белов

17. Иван Якимушкин

19. Андрей Мельниченко

20. Дмитрий Жуль

21. Андрей Кузнецов

24. Денис Спицов

30. Алексей Червоткин

31. Александр Большунов

32. Сергей Устюгов

33. Артем Мальцев

34. Александр Терентьев

35. Андрей Собакарев

36. Андрей Краснов

37. Глеб Ретивых

40. Ермил Вокуев

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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