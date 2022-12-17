Умер 18-летний российский форвард «Лондон Найтс» Казбеков

Российский нападающий «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет.

«Хоккейная лига Онтарио и «Лондон Найтс» с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова.

Абакар был ценным членом команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде

Сегодняшняя игра в Лондоне между «Лондон Найтс» и «Флинт Файербердс» перенесена», – говорится в заявлении юниорской лиги Онтарио.

Причина смерти 18‑летнего игрока не сообщается.

Казбеков ранее выступал за юношеские команды «Витязя». В нынешнем сезоне он провел 12 игр за «Лондон» и набрал 1 (0+1) балл.

Абакар Казбеков – сын борца вольного стиля, бронзового призера Кубка мира Заура Казбекова.