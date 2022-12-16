Кубок России. Спринт. Халили уйдет в гонку 18-м, Логинов – 23-м, Латыпов – 24-м, Бабиков – 35-м, Серохвостов – 46-м, Елисеев – 48-м

17 декабря на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет мужская спринтерская гонка.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

4-й этап

Уфа

Мужчины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

16. Евгений Емерхонов

17. Михаил Первушин

18. Карим Халили

19. ...

22. Михаил Бурундуков

23.

24.

25. Кирилл Бажин...

27. Евгений Сидоров...

30. Роман Еремин...

35.

39. Петр Пащенко

40. Василий Томшин...

42. Никита Поршнев

43. ...

46. Даниил Серохвостов

47. Кирилл Стрельцов

48. Матвей Елисеев

49. Семен Сучилов

50. Александр Поварницын

51. Иван Колотов...

54. Андрей Вьюхин

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Уфе