Кубок России. Спринт. Халили уйдет в гонку 18-м, Логинов – 23-м, Латыпов – 24-м, Бабиков – 35-м, Серохвостов – 46-м, Елисеев – 48-м

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Михаил Первушин Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Евгений Сидоров Биатлон

17 декабря на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет мужская спринтерская гонка. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

4-й этап

Уфа

Мужчины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена. 

Старт-лист

16. Евгений Емерхонов

17. Михаил Первушин 

18. Карим Халили

19. Евгений Гараничев...

22. Михаил Бурундуков

23. Александр Логинов

24. Эдуард Латыпов

25. Кирилл Бажин...

27. Евгений Сидоров...

30. Роман Еремин...

35. Антон Бабиков

39. Петр Пащенко

40. Василий Томшин...

42. Никита Поршнев

43. Максим Цветков...

46. Даниил Серохвостов

47. Кирилл Стрельцов

48. Матвей Елисеев

49. Семен Сучилов

50. Александр Поварницын

51. Иван Колотов...

54. Андрей Вьюхин

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Уфе

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