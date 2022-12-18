Защитник «Вашингтона» Густафссон сделал хет-трик в матче с «Торонто». У него было 3 шайбы в предыдущих 90 играх

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Защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон сделал хет-трик в матче с «Торонто».

30-летний швед впервые в карьере забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталс» обыграли «Лифс» (5:2). 

Это были его первые шайбы в сезоне. До этого в активе Густафссона было 10 передач в 31 игре.

Отметим, что столько же шайб, сколько в этом матче, он забросил во всем прошлом сезоне – за 59 игр в составе «Чикаго». 

Густафссон стал всего лишь 3-м защитником в истории «Кэпиталс», сделавшим хет-трик. Он присоединился к Кевину Хэтчеру (1993 год) и Сергею Гончару (2000 год). 

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