Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует 1-м, Лагрейд – 2-м, Долль – 3-м, Понсилуома – 4-м, Лапшин – 5-м
17 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет мужская гонка преследования.
- Дата проведения
- 17 декабря, 14.10
17 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет мужская гонка преследования.
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Бенедикт Долль
|4
|Мартин Понсилуома
|5
|Тимофей Лапшин
|6
|Михал Крчмарж
|7
|Фабьен Клод
|8
|Кентен Фийон-Майе
|9
|Йоханнес Дале
|10
|Ветле Шостад Кристиансен
|11
|Шон Доэрти
|12
|Никлас Хартвег
|13
|Эмильен Жаклен
|14
|Тарьей Бо
|15
|Филип Андерсен
|16
|Феликс Ляйтнер
|17
|Себастьян Самуэльссон
|18
|Артем Прима
|19
|Филипп Хорн
|20
|Себастьян Штальдер
|21
|Томмазо Джакомель
|22
|Давид Цобель
|23
|Олли Хииденсало
|24
|Эмильен Клод
|25
|Антонин Гигонна
|26
|Флоран Клод
|27
|Роман Реес
|28
|Антон Дудченко
|29
|Яков Фак
|30
|Томаш Микишка
|31
|Йеспер Нелин
|32
|Йоша Буркхальтер
|33
|Гжегож Гузик
|34
|Йоханнес Кюн
|35
|Витаутас Строля
|36
|Туомас Харьюла
|37
|Давид Коматц
|38
|Пеппе Фемлинг
|39
|Микито Татидзаки
|40
|Михал Шима
|41
|Якуб Штвртецки
|42
|Рене Захна
|43
|Антон Видмар
|44
|Богдан Цымбал
|45
|Юстус Штрелов
|46
|Георге Бута
|47
|Павел Магазеев
|48
|Тьерри Ланже
|49
|Теро Сеппяля
|50
|Эмиль Нюквист
|51
|Даниэль Фаунер
|52
|Оскар Брандт
|53
|Адам Раннелс
|54
|Серафин Вистнер
|55
|Миха Довжан
|56
|Жереми Финелло
|57
|Владислав Киреев
|58
|Дмитрий Шамаев
|59
|Якко Олави Ранта
|60
|Пол Шоммер
Комментарии