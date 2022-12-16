Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует 1-м, Лагрейд – 2-м, Долль – 3-м, Понсилуома – 4-м, Лапшин – 5-м

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17 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет мужская гонка преследования.

Дата проведения
17 декабря, 14.10
Онлайн гонки

Этап 3, Анси, Франция. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Бенедикт Долль
4  Мартин Понсилуома
5  Тимофей Лапшин
6  Михал Крчмарж
7  Фабьен Клод
8  Кентен Фийон-Майе
9  Йоханнес Дале
10  Ветле Шостад Кристиансен
11  Шон Доэрти
12  Никлас Хартвег
13  Эмильен Жаклен
14  Тарьей Бо
15  Филип Андерсен
16  Феликс Ляйтнер
17  Себастьян Самуэльссон
18  Артем Прима
19  Филипп Хорн
20  Себастьян Штальдер
21  Томмазо Джакомель
22  Давид Цобель
23  Олли Хииденсало
24  Эмильен Клод
25  Антонин Гигонна
26  Флоран Клод
27  Роман Реес
28  Антон Дудченко
29  Яков Фак
30  Томаш Микишка
31  Йеспер Нелин
32  Йоша Буркхальтер
33  Гжегож Гузик
34  Йоханнес Кюн
35  Витаутас Строля
36  Туомас Харьюла
37  Давид Коматц
38  Пеппе Фемлинг
39  Микито Татидзаки
40  Михал Шима
41  Якуб Штвртецки
42  Рене Захна
43  Антон Видмар
44  Богдан Цымбал
45  Юстус Штрелов
46  Георге Бута
47  Павел Магазеев
48  Тьерри Ланже
49  Теро Сеппяля
50  Эмиль Нюквист
51  Даниэль Фаунер
52  Оскар Брандт
53  Адам Раннелс
54  Серафин Вистнер
55  Миха Довжан
56  Жереми Финелло
57  Владислав Киреев
58  Дмитрий Шамаев
59  Якко Олави Ранта
60  Пол Шоммер

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