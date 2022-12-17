Дидье Дешам: «Возможно, некоторые французы надеются, что Месси выиграет ЧМ. Наша задача – забрать титул, у меня нет стресса перед финалом»

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Дидье Дешам допустил, что некоторые французы хотят победы Лионеля Месси в финале ЧМ-2022.

Сборные Франции и Аргентины определят победителя трофея в финальном матче 18 декабря.

«У меня нет особых переживаний или стресса перед финалом.

Когда готовишься к подобным матчам, то нужно сохранять концентрацию, быть собранным. Понятно, что вокруг финального матча чемпионата мира есть некоторый контекст.

Наша задать – забрать титул. Знаю, что в Аргентине, а также многие люди во всем мире и, возможно, некоторые французы надеются, что Месси выиграет чемпионат мира. Но мы сделаем все возможное для достижения нашей цели», – сказал главный тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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