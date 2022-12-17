Илья Коновалов: «Без шведов, финнов и остальных европейцев не скучно. Получаем удовольствие, играя с казахами»

высказался после матча с Казахстаном (6:2) на Кубке Первого канала.

«Хорошая команда собралась. Сыграли на позитиве. Были моменты, когда немного ошибались, но исправляли быстро.

Формат без европейских команд? Совершенно не скучно без шведов, финнов и остальных европейцев – такие условия. Получаем удовольствие, играя с казахами.

Мне в любом случае приятно играть за сборную, надевать майку сборной России со своей фамилией. Это всегда почетно для спортсмена даже без европейских сборных.

Эти ограничения кончатся, и нам будет необходимо быть готовыми. Вот мы сейчас и готовимся. У нас [из «Динамо»] трех игроков вызвали в сборную, включая главного тренера. В сборной мы перезагружаемся, смена обстановки, игра за сборную делает нас сильнее и вдохновленнее.

Конечно, для «Динамо» это очень хорошо. Мы вернемся в клуб более горячими, отдохнувшими и заряженными. Команда сейчас на приличном уровне, задачи максимальные и мы готовы играть друг за друга до конца.

Как повлияет сокращение лимита на легионеров на «Динамо»? Не могу сказать. Мое дело – играть в хоккей в любых условиях. Решение было принято, мы должны продолжать свою работу», – сказал вратарь сборной России и « ».