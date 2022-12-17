Модрич остается в сборной: «Буду играть за Хорватию в Лиге наций, а дальше посмотрим»

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Хавбек Лука Модрич не завершает карьеру в сборной Хорватии после 3-го места на ЧМ-2022.

«Мы хотели золотую медаль и были близки. Можем гордиться своей игрой и возвращаемся домой как победители.

Успех на уровне сборной очень важен для меня, я счастлив. Наша команда заметно выросла, и теперь наши победы – это не чудо, которое случается раз в двадцать лет. Теперь я не могу воспринимать нашу команду как темную лошадку – мы сила, с которой надо считаться.

Будущее нашей команды яркое. Некоторые футболисты впервые приехали на крупный турнир и сразу завоевали медали. У меня на это ушло 12 лет, я прошел через все на свете. Им стоит ценить то, чего они добились.

Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, что дальше», – заявил футболист «Реала».

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