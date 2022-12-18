Овечкин без очков впервые за 6 игр: 2 броска и 6 хитов за 18:15 с «Торонто» при 4:00 в большинстве

Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин впервые за 6 игр остался без очков.

«Вашингтон» справился с «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «столичных» не забил во второй игре подряд и прервал серию игр с набранными очками (5).

Он по-прежнему идет на 3-м месте среди лучших снайперов в истории лиги с 800 шайбами. У Горди Хоу 801 гол, у Уэйна Гретцки – 894. 

Сегодня Овечкин (18:15, 4:00 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ и применил 6 силовых приемов. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

В 33 матчах сезона в активе Александра 35 (20+15) очков. 

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