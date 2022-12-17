Гвардиола о матче с «Ливерпулем» 22-го: «У «Сити» сейчас 5 игроков. Расписание составляли великие футбольные умы»

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Пеп Гвардиола высказался о готовности «Манчестер Сити» к игре с «Ливерпулем» 22 декабря.

«Прямо сейчас у нас есть 4 или 5 игроков, и нам нужно посмотреть, в каком состоянии остальные вернутся с чемпионата мира.

Но сейчас у нас попросту нет футболистов, потому что великие футбольные умы составили вот такое расписание», – сказал главный тренер «горожан» после товарищеского матча с «Жироной» (2:0).

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