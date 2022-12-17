высказался о готовности « » к игре с « » 22 декабря.

«Прямо сейчас у нас есть 4 или 5 игроков, и нам нужно посмотреть, в каком состоянии остальные вернутся с чемпионата мира.

Но сейчас у нас попросту нет футболистов, потому что великие футбольные умы составили вот такое расписание», – сказал главный тренер «горожан» после товарищеского матча с «Жироной» (2:0).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ