Тутберидзе, Глейхенгаузу, Дудакову и Жулину присвоена категория тренера высшего национального уровня

, , Сергею Дудакову, присвоена категория тренера высшего национального уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России ( ) со ссылкой на решение аттестационной комиссии ФФКР.

Также данная категория присвоена Петру Дурневу, Сергею Доброскокову, , Владиславу Жовнирскому, , Сергею Рослякову, Ольге Рябининой, , Алексею Тихонову и Владиславу Фомину.

Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего Олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призеров чемпионата России, юношеской Олимпиады, ЧМ среди юниоров, финала серии Гран-при России.