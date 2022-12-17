Тутберидзе, Глейхенгаузу, Дудакову и Жулину присвоена категория тренера высшего национального уровня
Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Александру Жулину присвоена категория тренера высшего национального уровня.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР) со ссылкой на решение аттестационной комиссии ФФКР.
Также данная категория присвоена Петру Дурневу, Сергею Доброскокову, Ирине Жук, Владиславу Жовнирскому, Нине Мозер, Сергею Рослякову, Ольге Рябининой, Александру Свинину, Алексею Тихонову и Владиславу Фомину.
Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего Олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призеров чемпионата России, юношеской Олимпиады, ЧМ среди юниоров, финала серии Гран-при России.
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