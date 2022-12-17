Шнякин о критике зрителей: «Хватит вылизывать Месси», «Хватит дрочить на голландцев». Шутим, что Лео не надо мыться после репортажей»

Комментатор « » высказался о претензиях зрителей к его работе.

«Общение со зрителями – отдельная глава. Здесь, на «Спортсе», в курсе. Да, никогда не скрывал: часто знакомлюсь с реакцией людей. Ну, для них работаю-то, не для себя.

Да, иногда открываешь люк в преисподнюю, прыгаешь по болотам, ныряешь в экскременты. Да. Но лучше общаться и обсуждать проблемы, чем считать, что ты безгрешен. Полезно вспоминать, что комментатор – это в первую очередь саундтрек.

И главное: иногда в общении со зрителем откапываешь дельные советы!

Пример. После матча на ЧМ-2022 подписчик принес навозный стог в комменты телеграм-канала. И добавил: «Хватит свое пацанское «реально» произносить!» Опа. А ведь он прав. Редко, но проскакивает марьинское детство. Классное замечание.

Другой зритель, постарше, уже культурнее спросил: «Дмитрий, а чего вы при оглашении составов не указываете клубную принадлежность?» И то правда. Редко комментирую сборные, не было такой привычки. Теперь есть.

И подобных примеров полно. Конечно, всем не понравишься. Но замечания помогают нащупать баланс в эфире, где должен быть и юмор, и энергия, и мнение, и аналитика. Без явного перекоса в одну из сторон. Универсальность нужна. Таким уж сложился жанр репортажа в нашей стране.

Респектую Трушечкину. Рома – кремень. Отказался от соцсетей, не тратит нервы на переписки. А я все продолжаю сетевые баттлы. Что творилось после Аргентины с Голландией! «Хватит вылизывать Месси» и тут же «Хватит дрочить на голландцев». «Перестань нахваливать » и сразу «Че так радуешься голу Голландии? Поставил?!» Я коллаж сделаю, ей богу.

Большинство претензий – по поводу Месси. Мы здесь уже шутим, что Лео после наших репортажей не надо мыться. Написал универсальный ответ для всех: так и так, через Месси чаще всего играют, под него подстраиваются свои и чужие, много результативных действий, его чаще всего выхватывают крупным планом и так далее. Дал понять, что по-комментаторски игнорировать это не могу.

Это факты. Да и не был никогда фанатом Лео – а вот Бергкамп! Люди остыли, многие сменили ругань на спокойное общение. Больше всего кайфанул от двух парней. После игры они оскорбляли, один зачем-то прошелся по моей родне. Но увидели ответ без грязи и оба наутро извинились, удалили мат. Чувак даже признался: выпивал после поражения Нидерландов. Бывает, конфликт исчерпан.

Но если что-то принимаешь слишком близко к сердцу, выручают коллеги. Добрые слова писал Виктор Михайлович Гусев, Дима Федоров, Фил Кудрявцев. Выручил сообщением , он написал перед овертаймом Аргентины с Нидерландами: «Держись и рви голос дальше! Исторический матч!» Вроде мелочь, но помогло.

Такая вот исповедь комментатора. Извините, надо было выговориться. Но это нытье. Мы трое [с и Тимуром Журавелем] – жуткие везунчики, смотрим классный футбол. И в тяжелое время пытаемся чуть поднять людям настроение.

Не сердитесь, мы стараемся», – написал Шнякин в колонке на Sports.ru.

«После наших репортажей Месси не надо мыться». Колонка Дмитрия Шнякина о работе на ЧМ-2022

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