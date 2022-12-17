Карякин проиграл Филатову на выборах президента Федерации шахмат России

Андрей Филатов переизбран президентом Федерации шахмат России (ФШР).

Об этом стало известно по итогам съезда ФШР в Москве. Филатов получил 58 голосов делегатов, а его соперник – гроссмейстер Сергей Карякин – набрал 7. Еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Филатов возглавляет федерацию с 2014 года. В его команду также входят пять вице-президентов ФШР: Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин.