Панарин против «Флайерс»: 1-й гол за 9 игр и 30-я передача в сезоне. У него 37 очков в 32 матчах

Теги Рейнджерс Филадельфия НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забросил 7-ю шайбу в сезоне и отдал 30-ю передачу.

Форвард «Рейнджерс» отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3). 

Панарин прервал 8-матчевую безголевую серию. На его счету стало 37 (7+30) очков в 32 играх сезона. 

Сегодня Артемий (16:43, 0:19 – в единственном большинстве «Рейнджерс», полезность «0») нанес 4 броска в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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