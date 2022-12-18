Панарин против «Флайерс»: 1-й гол за 9 игр и 30-я передача в сезоне. У него 37 очков в 32 матчах

забросил 7-ю шайбу в сезоне и отдал 30-ю передачу.

Форвард «Рейнджерс» отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:3).

Панарин прервал 8-матчевую безголевую серию. На его счету стало 37 (7+30) очков в 32 играх сезона.

Сегодня Артемий (16:43, 0:19 – в единственном большинстве « », полезность «0») нанес 4 броска в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 1:1.