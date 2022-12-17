Рэпер Дрейк ставит на Аргентину в финале ЧМ-2022

Рэпер Дрейк ставит на победу Аргентины на .

В соцсетях разлетелось видео, где канадский музыкант, одетый в лонгслив «Наполи», обсуждает воскресный финал между и Францией.

«Я беру Аргентину, он берет Францию (показывает на своего друга). Вот это будет вайб», – сказал Дрейк.

Напомним, Дрейк известен тем, что команды или спортсмены, которых он поддерживает или которые с ним фотографируются, проигрывают.

Дрейк потерял больше 600 тысяч долларов, поставив на победу «Барсы» в класико. Алаба написал рэперу: «Прости, бро»

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