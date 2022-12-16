Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Эвен Нортуг, Жув, Шанава и Эвенсен выступят в спринте свободным стилем

17 декабря на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет мужской спринт свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 12.45, финала – 15.10 по московскому времени, прямая трансляция (финал) – Матч! Арена.

Старт-лист

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

3. Рено Же (Франция)

5. Симоне Мочеллини (Италия)

7. Лаури Вуоринен (Финляндия)

11. (Италия)

13. Ришар Жув (Франция)

15. Эдвин Ангер (Швеция)

17. (Норвегия)

18. Эндрю Янг (Великобритания)

21. (Норвегия)

23. Йони Мяки (Финляндия)

25. (Франция)

30. Синдре Бьорнестад (Норвегия)

50. Вильям Поромаа (Швеция)

53. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе