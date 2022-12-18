«Финикс» отыгрался с «-24» и победил «Новый Орлеан». Девин Букер набрал 58 очков

« » в субботу одержал домашнюю победу над « » (118:114), отыграв отставание в 24 очка во второй половине матча.

Лидер «Санз» обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 58 очков. Атакующий защитник реализовал 21 из 35 с игры, 6 из 12 из-за дуги, 10 из 15 с линии штрафных, а также сделал 6 подборов, 5 передач и 2 потери за 42,5 минуты на паркете.

Во второй раз в этом сезоне Букер набрал 50+ очков в одном матче — 30 ноября он отметился 51 очком в игре против «Буллс», проведя на площадке всего три четверти.

Личный рекорд Букера в карьере – 70 очков в матче против «Бостона» 24 марта 2017 года. Сегодняшние 58 очков – третий результат в карьере трехкратного участника Матча всех звезд. В марте 2019-го он набрал 59 в игре против «Юты».

Эту победу можно считать реваншем для «Санз», которые дважды проиграли «Пеликанс» в начале этого месяца в Новом Орлеане. На последних секундах первой встречи между командами произошла стычка из-за того, что Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов, когда исход матча уже был решен.

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