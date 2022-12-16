Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Тириль и Лотта Венг, Пярмякоски, Хагстрем, Фендрих, Бреннан пробегут спринт свободным стилем

17 декабря на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет женский спринт свободным стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

Давос, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 12.45, финала – 15.10 по московскому времени, прямая трансляция (финал) – Матч! Арена.

Старт-лист

1. Софи Крель (Германия)

3. Рози Бреннан (США)

5. Юлие Мире (Норвегия)

7. Ане Стенсет (Норвегия)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

11. Лаура Гиммлер (Германия)

13. (США)

15. (Норвегия)

17. (Норвегия)

19. Джулия Керн (США)

21. Йоханна Хагстрем (Швеция)

23. (Финляндия)

25. Эва Уревц (Словения)

30. Матильде Мирвол (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе