Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске из-за синусита
Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске 22-25 декабря.
Об этом сообщил тренер Алексей Мишин.
«Михаил Коляда, к сожалению, пропустит чемпионат России. У него обострение хронического синусита.
Занимаемся лечением и будем потихоньку восстанавливаться. Все попытки срочно восстановиться до сегодняшнего дня были безуспешными», – рассказал Мишин.
Синусит – воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Может возникнуть как осложнение при остром насморке, гриппе, других инфекционных заболеваниях, а также после травм лицевой области. Синусит могут вызывать как вирусы, так и бактерии.
В этом сезоне Коляда занимал третье место на этапе Гран-при России в Москве.
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