Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске из-за синусита

Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске 22-25 декабря.

Об этом сообщил тренер .

«Михаил Коляда, к сожалению, пропустит чемпионат России. У него обострение хронического синусита.

Занимаемся лечением и будем потихоньку восстанавливаться. Все попытки срочно восстановиться до сегодняшнего дня были безуспешными», – рассказал Мишин.

Синусит – воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Может возникнуть как осложнение при остром насморке, гриппе, других инфекционных заболеваниях, а также после травм лицевой области. Синусит могут вызывать как вирусы, так и бактерии.

В этом сезоне Коляда занимал третье место на этапе Гран-при России в Москве.