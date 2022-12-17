Роналдиньо: «Месси уничтожит Францию. Он больше чем футболист»

считает, что Аргентина победит в финале ЧМ-2022.

– Вы очень активно поддерживали в полуфинале с хорватами. В Бразилии ваши эмоции разделили далеко не все. Разве только ...

– Ну вот видите. Нас с Пеле уже достаточно (смеется). Как я мог сидеть с каменным лицом, наблюдая спектакль?! Разумеется, болел за своих друзей. Это мне никто не может запретить.

Мой дорогой друг Месси – больше чем футболист. Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить.

– Вы так уверены в успехе Аргентины?

– Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют чемпионат мира.

– А если победит Франция?

– Нет. Я же болею против них, – заявил бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны».

Аргентина сыграет с Францией в финале ЧМ-2022 завтра, 18 декабря.

Трезеге о финале ЧМ-2022: «Месси заслуживает стать чемпионом. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления Франции сохранить титул»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ