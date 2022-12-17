Гашек о Кубке мира-2025: «То, что НХЛ в нынешних обстоятельствах забавляется идеей участия России – провокация по отношению ко всему демократическому миру»

высказался касательно возможного участия России в Кубке мира.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

– Какова будет позиция чехов, если НХЛ решит проводить Кубок мира в 2025-м и допустит туда Россию? От проведения турнира в 2024-м отказались во многом из-за того, что европейцы не захотели играть против россиян.

– То, что НХЛ при нынешних обстоятельствах забавляется идеей участия России в Кубке мира, я считаю со стороны лиги откровенной провокацией по отношению ко всему демократическому миру.

Ничего подобного в Чехии не может быть и не будет. И мы даже не будем участвовать в подобном мероприятии, – сказал бывший вратарь сборной Чехии.