Андрей Свечников против «Далласа»: 17-й гол в сезоне и передача Нечасу в овертайме. У него 29 очков в 30 играх
Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Далласом».
Российский форвард помог «Каролине» обыграть «Старс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В овертайме он ассистировал Мартину Нечасу, забросившему победную шайбу.
На счету Свечникова стало 29 (17+12) очков в 30 играх сезона.
Сегодня Андрей (17:02, 2:58 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 3 силовых приема и получил малый штраф.
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