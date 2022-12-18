Андрей Свечников против «Далласа»: 17-й гол в сезоне и передача Нечасу в овертайме. У него 29 очков в 30 играх

забросил 17-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с « ».

Российский форвард помог «Каролине» обыграть «Старс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате . В овертайме он ассистировал Мартину Нечасу, забросившему победную шайбу.

На счету Свечникова стало 29 (17+12) очков в 30 играх сезона.

Сегодня Андрей (17:02, 2:58 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 3 силовых приема и получил малый штраф.