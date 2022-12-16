Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Баранова, Фалеева, Жамбалова, Мацокина выступят в классическом спринте

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17 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет женский спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.00 по московскому времени. 

Прямая трансляция – в группе ВКонтакте Минспорта Кировской области. 

Старт-лист

10. Ольга Царева

11. Христина Мацокина

15. Яна Кирпиченко

16. Наталья Непряева

17. Алия Иксанова

23. Алиса Жамбалова

24. Анастасия Фалеева

25. Алеся Рушенцева

26. Анна Грухвина

27. Екатерина Смирнова

29. Вероника Степанова

31. Мария Истомина

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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