Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Баранова, Фалеева, Жамбалова, Мацокина выступят в классическом спринте

17 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке пройдет женский спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.00 по московскому времени.

Прямая трансляция – в группе ВКонтакте Минспорта Кировской области.

Старт-лист

10. Ольга Царева

11. Христина Мацокина

15.

16.

17. Алия Иксанова

23. Алиса Жамбалова

24.

25. Алеся Рушенцева

26. Анна Грухвина

27. Екатерина Смирнова

29.

31.

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке