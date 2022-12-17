Хорватия впервые за 24 года выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время

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Хорватия впервые с 1998 года выиграла в основное время матч плей-офф крупного турнира.

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко (2:1) в игре за третье место на ЧМ-2022.

На ЧМ-1998 хорваты победили в основное время сборную Нидерландов (2:1) в матче за третье место.

После этого Хорватия в течение 10 матчей подряд не могла выиграть в плей-офф крупного турнира. Добиться победы удалось в 11-й по счету игре.

Ранее команда не побеждала в основное время семь матчей кряду в плей-офф на чемпионатах мира, еще в трех играх – в рамках чемпионатов Европы.

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