Филипп Лам: «Марокко подавало заявку на проведение ЧМ 5 раз, но ФИФА выбрала Катар, где футбол – политический инструмент. Деньги правят миром»

заявил, что присуждение ЧМ-2022 Катару было продиктовано личной выгодой руководства ФИФА.

« не был бы полным без сюрпризов. Марокко дало своим болельщикам повод носить себя себя на руках. В их голосах можно услышать, почему футбол – это народный вид спорта.

Их команда самая дисциплинированная на турнире, идеально распоряжающаяся своими ресурсами. Она основана на хорошей тренерской работе. Валид Реграги проделал отличную работу по адаптации своей команды к успешной игровой культуре европейцев.

Североафриканский футбол содержит элементы Сакки, Моуринью, Гвардиолы, 4-3-3, Премьер-лиги и рондо. Это также относится к Тунису, который обыграл Францию на групповом этапе.

В арабском регионе есть своя футбольная культура, которую можно было бы укрепить с помощью чемпионата мира. Марокко подавало заявку на проведение пять раз. Но ФИФА обошла страну стороной и присудила проведение турнира Катару, где футбол рассматривается как политический инструмент.

Деньги правят миром. Те, кто руководит ФИФА и , слишком часто ставят личную выгоду выше общего блага», – написал бывший защитник сборной Германии и «Баварии» в своей колонке.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ