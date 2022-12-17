в 3-й раз в своей истории завоевала медали на чемпионате мира.

При этом хорватская команда участвовала всего на шести мировых первенствах.

В 1998 году Хорватия взяла бронзу, на – серебро, а в этом году команда, обыграв Марокко (2:1) в матче за 3-е место, также завоевала бронзовые медали.

Отметим, что на трех ЧМ, на которых хорваты остались без медалей, они даже не выходили из группы.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ