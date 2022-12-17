Первая учительница – Месси: «Хочу обнять перед смертью. Видеть тебя счастливым – мое счастье. Благодарю Бога за то, что учила тебя»

Первая учительница обратилась к игроку перед финалом .

«Я все еще не могу в это поверить, подумать только, что я научила Месси читать и писать.

Просто прогуливаясь по его району здесь, в Росарио, который весь в светло-голубых и белых тонах, я действительно хотела увидеть его, и я сказала: «Я собираюсь написать ему небольшое письмо, и, надеюсь, оно дойдет до него».

Я хочу увидеть его, потому что у меня все хорошо, мне проводят обследования сердца, и перед смертью я хочу обнять его», – сказала Моника Домино в эфире Súper Deportivo Radio de Villa Trinidad.

«Привет, Месси. Я благодарю Бога за то, что была твоей учительницей. Спасибо тебе за то, что ты такой, какой ты есть. Никогда не меняйся. Ты простой, скромный, замечательный человек, товарищ.

Спасибо тебе за то, что позволил мне почувствовать гордость за то, что я являюсь частью твоей жизни. Извини за мою требовательность. Спасибо тебе за то, что ты подарил нам невероятное счастье в период стольких неудач, потому что ты знал, как привести свою команду туда, где она находится.

Видеть тебя счастливым – это мое счастье. Мне нравится, что ты можешь выражать свои чувства. Благодарю тебя за твою славу. Я бы с удовольствием обняла тебя, чтобы очнуться от этого сна, в котором я была твоей учительницей. Вы уже осчастливили нас тем, что прошли до самого конца. Желаю удачи. Мы любим тебя», – обратилась она к игроку.

«Есть двоюродный брат, который всегда звонит мне, когда Лео в Росарио, и спрашивает, не хочу ли я прийти, чтобы поздороваться, но я стесняюсь. Но теперь, если он приедет, я пойду к нему, и я надеюсь, что он сможет выйти, чтобы поздороваться со мной.

Я бы хотела, чтобы он сказал мне спасибо за то, что я разделила с ним его детство... У меня уже комок в горле», – сказала учительница.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ