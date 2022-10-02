Осечка «Ливерпуля», победы «Барсы», «Арсенала» и «Челси», фиаско «Локо», Трусова покинула группу Тутберидзе и другие новости утра

1. В 11-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Химки» (2:1) на выезде, «Локомотив» дома уступил «Уралу» (2:4), а «Оренбург» разнес «Сочи» (4:1).

Момент дня: полузащитник «Оренбурга» Владимир Сычевой, реализовав пенальти, сделал предложение своей девушке. У него уже была желтая карточка, вторую судья не показал.

А «Химки» вывесили баннер с изображением военного и надписью «Победа будет за нами!» в знак солидарности с Вооруженными силами РФ и поддержки присоединения территорий. Куратор клуба и депутат Госдумы Роман Терюшков заявил: «Примеров поддержки армии России среди клубов РПЛ крайне недостаточно. Предлагаю Алаеву подумать».

2. «Арсенал» победил «Тоттенхэм» (3:1) в 9-м туре чемпионата Англии и сохраняет лидерство в лиге, «Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» (3:3), «Челси» был сильнее «Кристал Пэлас» (2:1).

3. «Барселона» на выезде одолела «Мальорку» (1:0) в 7-м туре чемпионата Испании, «Атлетико» в гостях разобрался с «Севильей» (2:0).

4. Российская фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и будет тренироваться у Светланы Соколовской. Причина ухода – тяжелый режим тренировок и риски, связанные со здоровьем.

5. «Интер» дома проиграл «Роме» (1:2) в 8-м туре чемпионата Италии, «Милан» в гостях переиграл «Эмполи» (3:1), «Наполи» победил «Торино» (3:1), Хвича Кварацхелия забил очередной гол.

6. В Фонбет чемпионате КХЛ ЦСКА опять проиграл «Куньлуню», «Авангард» обыграл «Сибирь» в первом матче на «G-Drive Арене» в Омске, СКА победил минское «Динамо», «Ак Барс» был сильнее «Амура».

7. Голы Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей» (2:1) в 9-м туре чемпионата Франции. Лео забил 60-й гол со штрафного в карьере и делит с Куманом 8-е место по этому показателю.

8. Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Сингапура, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 8-й.

9. Дортмундская «Боруссия» в гостях проиграла «Кельну» (2:3) в 8-м туре чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» разнес «Бохум» (4:0), «Вердер» разгромил «Боруссию» Менхенгладбах (5:1).

10. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Тель-Авиве. Сербский теннисист сыграет в решающем матче с Марином Чиличем.

11. «ПСЖ» предложил Лионелю Месси контракт до 2024 года с возможностью продления на сезон. А как же возвращение в «Барселону»?

12. Выставочные матчи НХЛ. «Каролина» одолела «Флориду» (4:3), Свечников набрал очередные 1+1. «Вашингтон» без Овечкина и Кузнецова уступил «Коламбусу» (1:2), победный гол «мундиров» на счету Чинахова. Все результаты дня – здесь.

13. «Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в 12-м туре Первой лиги, потерпев второе поражение подряд, «Уфа» уступила «Балтике» (0:2), «Алания» справилась с «Шинником» (3:1).

14. Бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда обвинили в жестоком обращении с животными за купирование ушей у собак. Эта процедура незаконна в Великобритании.

15. Наши в Европе. Денис Черышев забил первые голы за «Венецию»: 31-летний россиянин сделал дубль и отдал голевой пас после выхода на замену в игре Серии B с «Кальяри». Артем Дзюба снова остался в запасе – он не сыграл за «Адана Демирспор» уже в 3-м матче подряд.

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