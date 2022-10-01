Карпин – лучший в сентябре, Россию вернут в элиту хоккея после снятия санкций, МОК назвал условие выступления россиян под нейтральным флагом, реестр Минспорта с отсрочкой от мобилизации и другие новости

1. Валерий Карпин стал Winline тренером месяца в РПЛ. «Ростов» выиграл все 3 матча сентября

2. Хоккейные сборные России и Беларуси будут играть в элитном дивизионе ЧМ после снятия санкций. За это проголосовали 98 из 119 делегатов конгресса ИИХФ. Украина, Великобритания, Латвия, Эстония и Литва были против.

3. Министерство спорта РФ собирает списки российских спортсменов и тренеров для формирования реестра лиц, не подлежащих мобилизации, сообщает Матч ТВ.

4. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

5. КХЛ. «Локомотив» забил 5 голов «Северстали», «Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо», «Трактор» уступил «Салавату».

6. Эрик Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в сентябре. Он первый с января 2019-го тренер «МЮ», получивший приз. Маркуса Рэшфорда признали игроком месяца. У него 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах.

7. Трансляцию контрольных прокатов фигуристок посмотрело больше людей, чем матч России с Кыргызстаном.

8. «Бавария» поправила дела в Бундеслиге, разгромив «Байер» (4:0) и прервав серию из 4 матчей без побед. 19-летний Джамал Мусиала забил и сделал 2 ассиста.

9. Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону». Футболист считает, что президент клуба Жоан Лапорта предал его, пишет Marca.

10. «Челси» согласовал контракт с нападающим Кристофером Нкунку. Отступные форварда «Лейпцига» – 60 млн евро.

11. Команду «Формулы-1» «Ред Булл» подозревают в превышении потолка расходов-2021 на сумму до $10 млн.

12. «Барселона» тратит на зарплаты 656 млн евро – на 138 млн больше, чем в прошлом сезоне. Лишь раз сумма была выше – в сезоне-2018/19. При этом «Барса» должна 14 млн евро «Ливерпулю» за Коутиньо и 36 млн «Юве» за Пьянича, а также 52 млн евро за Феррана Торреса, купленного у «Манчестер Сити». Кроме того, «Аякс» не получил еще 32 млн за де Йонга.

13. 33-летний форвард Блэйк Гриффин подпишет однолетний контракт с «Бостоном».

14. Стали известны подробности конфликта Неймара и Килиана Мбаппе в «ПСЖ»: француза раздражала недисциплинированность Неймара в последние сезоны, летом он поддержал продажу бразильца, это усугубило их неприязнь.

15. Иранская правозащитная организация призвала ФИФА исключить сборную Ирана с ЧМ-2022 из-за обращения с женщинами в стране.

16. Самолет Лео Месси выполнил 52 рейса за лето, выбросив 1502 тонны углекислого газа. Ранее «ПСЖ» критиковали за перелет в Нант.

17. «Химки» должны Николаю Писареву 30 млн рублей за увольнение, его штабу – еще около 10 млн.

Цитаты дня.

Василий Уткин: «Надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк. Удовольствие второго сорта»

Вагаб Вагабов про мобилизацию: «Все справки делают, болеют, прописку меняют. Прячутся. Это касается чисто моего региона»

Адольфо Гайч: «Мне не было сложно остаться в России – внешний мир несправедлив к ней. ЦСКА поверил в меня, я обязан клубу»

Владимир Минеев: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас»

Канчельскис о «Спартаке»: «Обыграли «Зенит» без ключевых игроков в Кубке и почувствовали себя королями. Идут на пятом месте»

Депутат Терюшков: «Клубы Крыма и Севастополя включат в первенства России со следующего сезона. Иначе зачем нам такой РФС»

Журова о словах Баха про нейтральный статус: «Уверена, что наши спортсмены не поддадутся на эту провокацию. Скоро будут мирные переговоры и все урегулируется»

Неймара раскритиковали за поддержку президента Бразилии Болсонару. Игрок «ПСЖ» ответил: «Говорящие о демократии нападают на тех, у кого другое мнение. Ясно 🤷🏽‍♂️»

Сергей Овчинников: «Мы должны всегда поддерживать президента, сплотиться вокруг и отстаивать территориальную целостность и независимость»