Анатолий Карпов: «Русофобия сейчас достигла высшего предела. В Европе и Америке она уже на уровне геноцида русского народа»

Анатолий Карпов прокомментировал решение Швейцарии отказать ему в выдаче въездной визы.

Карпов собирался посетить Женеву, где 27 сентября проходил показ фильма «Чемпион мира», посвященного матчу за шахматную корону 1978 года между Карповым и Виктором Корчным.

«Если у россиянина есть французская виза – он должен ехать во Францию. У кого немецкая – в Германию. У меня многократная шенгенская виза на пять лет, выданная в прошлом году властями ФРГ. Мы знали об этом, поэтому написали письмо в швейцарское посольство в Москве.

Получили устный ответ, что препятствий они не видят и с немецкой визой я могу въехать в Швейцарию. На всякий случай наше посольство в Женеве выпустило ноту и направило ее в правительство Швейцарии. Вопрос решался на самом высоком уровне. И все складывалось. По крайней мере, была такая информация.

Дальше пошел процесс, мне нужно было въезжать, но позиция швейцарцев поменялась. Видимо, оценили международную обстановку.

Показ фильма был 27 сентября, в это же время завершались референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они связали одно с другим и поняли, что для них показ фильма – политически не очень нужное мероприятие», – сказал Карпов.

«Это не простая бюрократия. Это отношение к России и ее гражданам. Мы должны учитывать, что сейчас русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она уже на уровне геноцида русского народа.

В поездке мне удалось сделать видеообращение зрителям. Я его записал и передал, поучаствовал. Хотя, конечно, личное присутствие – это совсем другое дело. Швейцарская федерация хотела показать фильм. Но история с визой не имеет отношения ни к спорту, ни к шахматам», – добавил двенадцатый чемпион мира.

Швейцария не выдала Карпову въездную визу для участия в показе фильма «Чемпион мира» в Женеве