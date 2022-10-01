Сычевой сделал предложение своей девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи». У него уже была желтая, вторую судья не показал

сделал предложение своей девушке после забитого гола.

Полузащитник реализовал пенальти на 44-й минуте матча с в 11-м туре Мир (3:0, перерыв). Забив гол, футболист подбежал к ограждению, вручил девушке букет, встал на колено и сделал предложение.

У игрока была желтая карточка – он получил ее на 31-й минуте. Главный арбитр Артем Любимов не стал показывать Сычевому вторую желтую за такое празднование гола.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи».

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»