Олег Матыцин: «Новые регионы будут интегрированы в российский спорт. Как неотъемлемая часть государства они будут вовлечены во все наши проекты»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут интегрированы в систему российского спорта.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о вхождении четырех новых территорий в состав РФ.

«Естественно, новые регионы будут интегрированы в российский спорт. Мы уже сейчас взаимодействуем с регионами, речь идет не только о сборных командах, но и о развитии физической культуры и спорта.

Конечно, они как неотъемлемая часть нашего государства будут вовлечены во все проекты, которые мы реализуем», – сказал Матыцин.

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