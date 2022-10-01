Лингарда обвинили в жестоком обращении с животными за купирование ушей у собак. Эта процедура незаконна в Великобритании

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард животные и спорт Футбол

Джесси Лингарда обвинили в жестоком обращении с животными. 

Полузащитник «Ноттингем Форест» выложил фотографию со своими собаками – доберманом и мастифом с купированными ушами. Купирование – это процедура, при которой мягкая часть уха срезается, а твердая часть продолжает расти, что, как считается, придает ушам более привлекательный вид.

Эта процедура часто применяется в косметических целях, но в Великобритании она является незаконной за исключением случаев, когда ее назначает ветеринар по медицинским показаниям. 

Купирование обычно проводится щенкам в возрасте от 6 до 12 недель и может быть чрезвычайно травматичной для собак. Доказанной пользы для здоровья собак от этой процедуры нет. 

Подписчики футболиста раскритиковали его в комментариях, обвиняя его в жестоком обращении с животными. Однако были и те, кто заявил, что собаки выглядят здоровыми, а критики «всегда будут думать, что у них есть право судить других». 

Фото: https://www.instagram.com/jesselingard/

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные