«Химки» вывесили баннер с военным и надписью «Победа будет за нами!»: «В знак солидарности с Вооруженными силами и поддержки присоединения территорий к РФ»

«Химки» вывесили баннер в поддержку российской армии на матче чемпионата России.

Полотно с изображением военного и надписью «Победа будет за нами!» было размещено на трибуне стадиона на матче 11-го тура Мир с (1:2).

«Сегодня на трибунах домашнего стадиона ФК «Химки» в знак солидарности с Вооруженными силами страны и поддержки присоединения новых территорий к РФ размещен тематический баннер.

Мы хотим, чтобы защитники нашей Родины как в тылу, так и на передовой чувствовали поддержку общества. В это непростое время особенно важна консолидация футбольного сообщества.

Текущая социально-политическая повестка никого не оставляет в стороне. Сегодня мысли многих людей объединены одной целью.

Мы верим в мужество и победу наших воинов. Мы хотим, чтобы они как можно быстрее вернулись домой к своим родным живыми и здоровыми!» – сказано в заявлении клуба.

Изображение: fckhimki.com