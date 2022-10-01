Чемпионат России. «Оренбург» примет «Сочи», «Химки» против ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Уралом»

«Химки» примут ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Оренбург» сыграет с «Сочи», «Локомотив» будет противостоять «Уралу».
В воскресенье «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде.
Завершится тур в понедельник матчем «Крылья Советов» – «Краснодар».
11-й тур
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «Самара-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.