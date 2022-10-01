Чемпионат России. «Оренбург» примет «Сочи», «Химки» против ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Уралом»

«Химки» примут в 11-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу сыграет с , будет противостоять .

В воскресенье примет , сыграет с «Пари НН» на выезде.

Завершится тур в понедельник матчем – .

Чемпионат России

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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