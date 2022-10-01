Чемпионат России. «Оренбург» примет «Сочи», «Химки» против ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Уралом»

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«Химки» примут ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Оренбург» сыграет с «Сочи», «Локомотив» будет противостоять «Уралу»

В воскресенье «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. 

Завершится тур в понедельник матчем «Крылья Советов»«Краснодар»

Чемпионат России

11-й тур

Оренбург – Сочи
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – ЦСКА
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Урал
Дата проведения
1 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Торпедо
Дата проведения
2 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Ростов
Дата проведения
2 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Динамо
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Спартак
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Краснодар
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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