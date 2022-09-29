Ларин приговорен к 3 годам колонии, Билялетдинову пришла повестка, «Локомотив» разгромил «Химки», Минспорт бронирует спортсменов от частичной мобилизации и другие новости утра

1. Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин приговорен к 3 годам колонии общего режима за мошенничество, ущерб от его действий оценен в 36 млн рублей. Защита функционера обжалует приговор. Ларина поддержала чуть ли не вся футбольная общественность.

2. «Локомотив» вынес «Химки» в матче группового этапа Фонбет Кубка России – 5:0. Это крупнейшая победа железнодорожников в сезоне. Педриньо сделал покер, Миранчук впервые сделал 3 ассиста за матч в «Локо».

«Оренбург» победил «Динамо» по пенальти (2:2, 4:3), отыгравшись с 0:2 в меньшинстве. У москвичей лишь 1 победа в 4 последних матчах.

ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), забили Кучаев, Сарвели и Чалов. По ходу матча арбитр Алексей Сухой отменил пенальти в ворота ЦСКА после ВАР – а через 2 минуты армейцы забили победный гол.

«Краснодар» обыграл «Пари НН» (2:0) благодаря голам Кордобы и Олусегуна в концовке, а «Урал» одолел «Торпедо» (1:0) – на 1-й минуте забил Каштанов.

3. Повестки из военкомата начали приходить российским спортсменам. Их получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов (на фамилию «Булалетдинов», место работы – «Спартак»), фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов (для них уже запрошена отсрочка), а также некоторые биатлонисты.

4. Похоже, некоторых спортсменов частичная мобилизация не коснется. Сначала Анна Богалий сообщила, что Минспорт ведет работу в этом направлении, а затем Роман Терюшков заявил, что министерство уже подало списки бронирования спортсменов – «членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах».

5. КХЛ. СКА забил 6 голов «Адмиралу», «Локомотив» уступил «Торпедо», «Трактор» победил «Куньлунь». Все результаты – здесь.

6. Решение по делу Камилы Валиевой станет известно в октябре, сообщили в РУСАДА. Однако его могут не обнародовать, так как фигуристка является защищенным лицом. Решение будет принято дисциплинарным антидопинговым комитетом в закрытом режиме.

7. Посольство США рекомендовало гражданам страны немедленно покинуть Россию. Похожий совет дал МИД Канады своим гражданам. В клубах КХЛ выступают 10 американцев и 48 канадцев.

8. Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Торонто» победил «Монреаль». Все результаты – здесь.

9. «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре». Гонщики не подписали анкеты, осуждающие спецоперацию.

10. «Реал» пожертвовал Украине более миллиона евро на гуманитарную помощь.

11. Семак, Карпин, Сторожук, Галактионов и Пятибратов претендуют на приз тренеру месяца РПЛ.

12. Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании. Он уже делал так в прошлом году. Возможно, консультации с психологом Джорданом Питерсоном помогут Криштиану совладать с эмоциями.

13. Депутат Терюшков оспорит присвоение Касаткиной звания ЗМС. Он заявил, что обратится в прокуратуру.

14. Норвежская делегация из-за присутствия представителей России не примет участия во встрече Международной федерации лыжных видов спорта.

15. Бразилия – главный фаворит ЧМ по версии Goal, Франция – 2-я, Аргентина – 3-я, Англия – 6-я, Португалия – 10-я. У The Guardian Испания попала в тройку, Португалия – вне топ-10.

16. Роман Ротенберг будет выплачивать 25 семьям мобилизованных из Питера по 25 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

17. Технический спонсор Дании в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре сделал эмблему сборной и свое лого незаметными на форме к ЧМ-2022.

Цитаты дня.

«Сотрудникам ФСИН дали 3-3,5 года за избиение заключенного до смерти. У Ларина из мертвых были только «души». Шнякин о приговоре директора академии «Чертаново»

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Сестра Роналду о критиках: «Португальцы плюют в свою же тарелку. Мой король, я всегда с тобой»

Ари о повестке Билялетдинову: «Странно призывать людей, державших в руках мячи, а не автоматы»

Касаткина – Терюшкову: «Просто у тебя значка нет, вот и бесишься»