Черышев забил 2 мяча и сделал ассист после выхода на замену в игре с «Кальяри». Это его первые очки в «Венеции»

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Денис Черышев забил первые голы за «Венецию».

Российский полузащитник сделал дубль в матче против «Кальяри» в 7-м туре Серии B (4:1). Он вышел на поле на 60-й минуте, заменив Микаэля Кюизанса

В течение 6 минут после этого Черышев забил 2 мяча – на 64-й и 66-й минутах. На 83-й минуте хавбек ассистировал Ридгесиано Хапсу.

Черышев перешел в «Венецию» в качестве свободного агента этим летом, матч с «Кальяри» стал для него третьим в составе команды. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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