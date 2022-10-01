Черышев забил 2 мяча и сделал ассист после выхода на замену в игре с «Кальяри». Это его первые очки в «Венеции»

забил первые голы за «Венецию».

Российский полузащитник сделал дубль в матче против «Кальяри» в 7-м туре (4:1). Он вышел на поле на 60-й минуте, заменив .

В течение 6 минут после этого Черышев забил 2 мяча – на 64-й и 66-й минутах. На 83-й минуте хавбек ассистировал .

Черышев перешел в «Венецию» в качестве свободного агента этим летом, матч с стал для него третьим в составе команды. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.