Терюшков о баннере «Победа будет за нами!»: «Примеров поддержки армии России среди клубов РПЛ крайне недостаточно. Предлагаю Алаеву подумать»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о баннере на игре с ЦСКА.

«В поддержку Вооруженных сил Российской Федерации на сегодняшнем матче – был вывешен баннер «Победа будет за нами!», баннеры-приветствия возвратившимся домой регионам Новороссии. Клуб пригласил духовой оркестр «СИТИ» под управлением лауреата международных конкурсов Владимира Яцкевича.

Примеров поддержки нашей армии России среди клубов крайне недостаточно. Предлагаю Александру Алаеву подумать над организованной всеобщей поддержкой на матчах лиги наших героев и защитников!» – написал депутат думы.