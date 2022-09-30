Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Дортмунд» сыграет с «Кельном» в субботу

Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Бохум Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

8-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Бавария»«Байер».

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Кельном», «РБ Лейпциг» примет «Бохум».

Завершится тур в воскресенье матчем «Шальке» – «Аугсбург».

Чемпионат Германии

8-й тур

Бавария – Байер
Дата проведения
30 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Штутгарт
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Унион
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Боруссия Д
Дата проведения
1 октября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Майнц
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Бохум
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Боруссия М
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Хоффенхайм
Дата проведения
2 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шальке – Аугсбург
Дата проведения
2 октября, 18.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные