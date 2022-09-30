Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Дортмунд» сыграет с «Кельном» в субботу

8-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Бавария» – «Байер».
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Кельном», «РБ Лейпциг» примет «Бохум».
Завершится тур в воскресенье матчем «Шальке» – «Аугсбург».
8-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 2 октября, 18.30, «Фелтинс-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.