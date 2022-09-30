Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Дортмунд» сыграет с «Кельном» в субботу

8-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем – .

В субботу дортмундская сыграет в гостях с «Кельном», примет «Бохум».

Завершится тур в воскресенье матчем «Шальке» – «Аугсбург».

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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