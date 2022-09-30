Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Альмерию», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные

7-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Атлетик» – «Альмерия».
В субботу «Атлетико» сыграет в гостях с «Севильей», «Барселона» – с «Мальоркой».
В воскресенье «Реал» примет «Осасуну».
Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Эльче».
7-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 1 октября, 15.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 1 октября, 17.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 2 октября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 октября, 17.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.