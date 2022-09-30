Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Альмерию», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные

7-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Атлетик» – «Альмерия».

В субботу сыграет в гостях с «Севильей», – с «Мальоркой».

В воскресенье примет «Осасуну».

Завершится тур в понедельник матчем – «Эльче».

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги