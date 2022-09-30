Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Альмерию», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные

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7-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Атлетик» – «Альмерия».

В субботу «Атлетико» сыграет в гостях с «Севильей», «Барселона» – с «Мальоркой».

В воскресенье «Реал» примет «Осасуну».

Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Эльче».

Чемпионат Испании

7-й тур

Атлетик – Альмерия
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Вильярреал
Дата проведения
1 октября, 15.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Вальядолид
Дата проведения
1 октября, 17.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Атлетико
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Барселона
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эспаньол – Валенсия
Дата проведения
2 октября, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Бетис
Дата проведения
2 октября, 17.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Реал Сосьедад
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Осасуна
Дата проведения
2 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Эльче
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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