Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской («Р-Спорт)

Российская фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на близкий к ситуации источник, теперь 18-летняя спортсменка будет тренироваться у Светланы Соколовской.

Трусова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

Под руководством Тутберидзе фигуристка тренировалась с 2016 по 2020 год, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В 2021-м она вернулась к Тутберидзе.

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