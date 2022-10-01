Чемпионат Италии. «Интер» примет «Рому», «Наполи» против «Торино», «Милан» в гостях у «Эмполи»

примет «Рому» в 8-м туре Серии А.

Также в субботу сыграет с , проведет гостевой матч с .

В воскресенье примет «Фиорентину», – «Болонью».

Завершится тур в понедельник матчем – .

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А