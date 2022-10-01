Чемпионат Италии. «Интер» примет «Рому», «Наполи» против «Торино», «Милан» в гостях у «Эмполи»

«Интер» примет «Рому» в 8-м туре Серии А.
Также в субботу «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» проведет гостевой матч с «Эмполи».
В воскресенье «Аталанта» примет «Фиорентину», «Ювентус» – «Болонью».
Завершится тур в понедельник матчем «Верона» – «Удинезе».
8-й тур
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 2 октября, 13.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 2 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.