Чемпионат Италии. «Интер» примет «Рому», «Наполи» против «Торино», «Милан» в гостях у «Эмполи»

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«Интер» примет «Рому» в 8-м туре Серии А.

Также в субботу «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» проведет гостевой матч с «Эмполи»

В воскресенье «Аталанта» примет «Фиорентину», «Ювентус» – «Болонью». 

Завершится тур в понедельник матчем «Верона»«Удинезе»

Чемпионат Италии

8-й тур

Наполи – Торино
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Рома
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Милан
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Специя
Дата проведения
2 октября, 13.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Салернитана
Дата проведения
2 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Кремонезе
Дата проведения
2 октября, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Монца
Дата проведения
2 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
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Аталанта – Фиорентина
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
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Ювентус – Болонья
Дата проведения
2 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Удинезе
Дата проведения
3 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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