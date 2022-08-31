Вратарь «Амкала» Маслов: «Вот такие мы клоуны из медиафутбола, смешим весь футбольный мир, но при этом уже в 1/64 финала Кубка России»

Вратарь «Амкала» высказался после игры с «Тверью» (1:0) в Фонбет Кубке России.

Он отвечал на вопросы, нацепив красный клоунский нос.

– Что за нос, откуда ты его взял?

– Мне принесли. Я просто шутил про этот нос в прошлый раз – и вот мне принесли. И вот я с носом.

Вот такие вот мы клоуны из медиафутбола, смешим весь футбольный мир, но при этом прошли уже в 1/64 финала Кубка России, – сказал Маслов.

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