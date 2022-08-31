ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

«У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Игрок «Твери» наехал на судью после поражения от «Амкала»

Владимир Сельдяков Владимир Сельдяков
Амкал Амкал
Камиль Закиров Камиль Закиров
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
ФК Тверь ФК Тверь
Футбол Футбол

РФС уже отреагировал.

Приключения «Амкала» в Кубке России продолжаются: блогеры обыграли «Тверь» (1:0) и вышли в 1/64 финала. Но главной историей матча стало не это. После финального свистка у нескольких футболистов тверского клуба сдали нервы – и они набросились на главного арбитра матча Владимира Сельдякова.

Агрессивнее всех претензии высказывал хавбек Камиль Закиров. Игрок подошел к судье и сказал: «Яйца вот тут находятся (хватается рукой за область паха – прим. Sports.ru). У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Чуть позже полузащитник «Амкала» Василий Левин в комментарии телеграм-каналу «Крысева» сказал: «Знаю этого судью, у него трое детей. Вряд ли у него нет яиц».

Закирова попытался успокоить игрок «Амкала» Сергей Киряков, но Камиль был слишком заведен.

Затем Закиров повернулся в сторону других футболистов «Амкала» и крикнул: «Я вас в рот ####». Когда, оператор из телеграм-канала «Некласико» спросил у него, что случилось, полузащитник «Твери» в агрессивной форме заставил того убрать камеру.

Уже есть реакция РФС – считают оскорбление судьи неприемлемым

РФС отреагировал на ситуацию незамедлительно. «Российский футбольный союз считает неприемлемым оскорбления арбитров в любой форме. Подобное поведение футболиста наносит репутационный ущерб в первую очередь самому игроку и клубу, который он представляет. Высказывания Камиля Закирова будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК», — заявила служба коммуникациий РФС.

Кто такой Закиров?

Камиль – воспитанник «Краснодара», взрослую карьеру начинал в «Анжи». В сезоне-2018/19 сыграл за махачкалинский клуб 1034 минуты в РПЛ – играл против «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА. В сезоне-2019/20 сыграл три матча за «Рубин», который тогда тренировал Роман Шаронов.

После этого Камиль съездил в три аренды – в «Волгарь», «Минск» и латвийский «Ноа». Затем по полгода отыграл за петербуржское «Динамо» и «Туапсе», а этим летом перешел в «Тверь».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные