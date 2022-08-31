«У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Игрок «Твери» наехал на судью после поражения от «Амкала»

РФС уже отреагировал.

Приключения «Амкала» в Кубке России продолжаются: блогеры обыграли «Тверь» (1:0) и вышли в 1/64 финала. Но главной историей матча стало не это. После финального свистка у нескольких футболистов тверского клуба сдали нервы – и они набросились на главного арбитра матча Владимира Сельдякова.

Агрессивнее всех претензии высказывал хавбек Камиль Закиров. Игрок подошел к судье и сказал: «Яйца вот тут находятся (хватается рукой за область паха – прим. Sports.ru). У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». Чуть позже полузащитник «Амкала» Василий Левин в комментарии телеграм-каналу «Крысева» сказал: «Знаю этого судью, у него трое детей. Вряд ли у него нет яиц».

Закирова попытался успокоить игрок «Амкала» Сергей Киряков, но Камиль был слишком заведен.

Затем Закиров повернулся в сторону других футболистов «Амкала» и крикнул: «Я вас в рот ####». Когда, оператор из телеграм-канала «Некласико» спросил у него, что случилось, полузащитник «Твери» в агрессивной форме заставил того убрать камеру.

Уже есть реакция РФС – считают оскорбление судьи неприемлемым

РФС отреагировал на ситуацию незамедлительно. «Российский футбольный союз считает неприемлемым оскорбления арбитров в любой форме. Подобное поведение футболиста наносит репутационный ущерб в первую очередь самому игроку и клубу, который он представляет. Высказывания Камиля Закирова будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК», — заявила служба коммуникациий РФС.

Кто такой Закиров?

Камиль – воспитанник «Краснодара», взрослую карьеру начинал в «Анжи». В сезоне-2018/19 сыграл за махачкалинский клуб 1034 минуты в РПЛ – играл против «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА. В сезоне-2019/20 сыграл три матча за «Рубин», который тогда тренировал Роман Шаронов.

После этого Камиль съездил в три аренды – в «Волгарь», «Минск» и латвийский «Ноа». Затем по полгода отыграл за петербуржское «Динамо» и «Туапсе», а этим летом перешел в «Тверь».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов