«Нам не нужен блогер» – ответил «Зоркий». Я отомстил». Репортаж с исторической победы «Амкала» в Кубке России

Репортаж Ярослава Сусова.

Еще пару месяцев назад многие просто насмехались над медийными командами. Вратарь «Динамо» Игорь Лещук называл их «пародией на футбол», а матч «Динамо» – «Амкал» – шоу для Крида и «Амкала». Бывший полузащитник сборной Игорь Семшов абсолютно серьезно говорил, что медийный футбол – опасность для молодежи.

Через 10 дней после фразы «медиафутбол – пародия на футбол» блогеров позвали в Кубок России, через 50 они обыграли красногорский «Зоркий» из Второй лиги.

«На подготовку к этому матчу потратил 1,5-2 миллиона рублей, – рассказывает Sports.ru владелец и футболист «Амкала» Герман Попков. – Это ушло на организацию матча, безопасность, судей. Конечно, за четыре года потратил еще больше. Десятки миллионов.

За эти годы было много хейта со стороны случайных зрителей и из большого футбола. Эксперты говорили, что это клоунада, медийный футбол – слабый, ни в коем случае нельзя их допускать. А теперь профессиональная команда едет домой, а мы – в Тверь (в конце августа там пройдет 1/128 финала Кубка – Sports.ru).

Мы никогда не хотели быть профессиональной командой во Второй или Первой лиге. В таком случае как медийной команде попасть в Кубок России? Но теперь мы оказались тут и шансом воспользовались».

«Амкал» перепутал протоколы – и не заявил третьего вратаря, а Федя Маслов ел хот-дог прямо на поле

«Амкал» не похож на другие команды Кубка России. Совсем другой уровень открытости с одной стороны, отсутствие привычки к строгой регламентированности профессионального футбола – с другой.

Перед игрой с «Зорким» все время что-то шло не так. На руководителей «Амкала» разъяренно ругался инспектор матча – что-то не так заполнили в заявочных документах, сотрудникам приходилось исправлять ошибки на ходу. Из-за суеты с заявкой главный тренер «Амкала» Денис Зубко (тот самый, поигравший за «Ротор», «Зенит» и много кого еще) забыл про флэш-интервью. Обычно его должен отводить пресс-атташе, а он как раз в тот момент занимался заявкой.

Из-за бумажек возникла драма. Перед матчем к Евгению Спирякову, третьему вратарю «Амкала», который уже играл в Кубке России и ПФЛ за «Знамя» подошел кто-то из штаба.

– Женя, из-за того, что тебя нет в протоколе, тебе нельзя находиться на скамейке.

– Но я есть в протоколе. Вы точно все проверили?

– Только что. Судьи [смотрели].

Спиряков резко изменился в лице. Еще минуту назад он с улыбкой рассказывал про сборы с командами РПЛ и ПФЛ, а теперь – грустил, что не увидит первый профессиональный матч «Амкала» даже со скамейки (а в медиафутболе все всегда находятся вместе у поля, без ограничений).

У другого вратаря «Амкала» Федора Маслова настроение было лучше. Перед разминкой Феде подарили хот-дог (кажется, это была отсылка к великому вратарю «Саттона», который жевал пирог на скамейке запасных во время матча Кубка Англии). Маслов не смутился – и пожевал сосиску прямо на поле, во вратарских перчатках.

«Я хот-дог съел, оцениваю его на 6,5 из 10, – сказал Маслов Sports.ru прямо перед матчем. – Если бы был чуть голоднее, то оценил бы на 9 из 10».

Ребята из «Амкала» выглядели гораздо спокойнее, чем футболисты «Зоркого».

«Настрой суперский, – продолжает Маслов. – Я вообще на спокухе, пацаны – тоже. Это тот случай, когда нервничать больше должны ребята из «Зоркого». Если они не выиграют, к ним будут вопросы».

«Мы выходим здесь не только за себя, – настраивал команду за миниту до матча капитан Андрей «Сибскана» Алешин. – У нас большая армия болельщиков. Многие с нами с первого дня, они помнят все наши взлеты и падения. Мы должны это ценить. Это невероятный кайф, мужики. Там командешка – они там что-то навкидывали, наговорили, нас это вообще не ####. Мы делаем свое дело. Делаем с удовольствием!

И самое главное, пацаны. Мы сейчас выйдем с улыбочкой. Улыбнитесь, #####! Плечики расправьте, #####! Делать историю красиво надо!

Мы «Амкал»! А вы нет!».

«Амкал» бился и дошел до пенальти – запасной вратарь сказал, что команда затянула игру, чтобы не пустить в эфир «Матч ТВ» Антона Анисимова

«Амкал» начал смелее: неожиданно много ударов и остроты, вся игра – возле ворот «Зоркого». То не залетали подкрученные удары Михаила «Прокопа» Прокопьева, то Алексей Гасилин (бывший игрок «Зенита» и «Амкара» – теперь выходит за «Амкал») не попал по мячу в двух метрах от ворот, то перекладина.

После такого старта за «Амкал» запереживали и обычно нейтральные зрители. Например, комментатор Тимур Журавель.

«Очень хочу, чтобы «Амкал» забил, – сказал Журавель Sports.ru на 21-й минуте матча. – Потому что чем дальше, тем сложнее будет. Профики где-то пережмут, где-то на физике вытянут. «Амкалу» нужно забивать, пока идет игра».

Через две минуты «Амкал» пропустил.

«Зоркий» тут мог подумать, что все, впереди легкий матч. Автор гола Сергей Поповицкий сказал: «Тьфу, ****. Приехали блогеры ******».

Во втором тайме те приехавшие «блогеры» все-таки дожали. Сразу после перерыва был удар со штрафного в перекладину и несколько падений Гасилина в штрафной. Алексей выпрашивал пенальти, но судья просил подниматься.

Один из моментов показался убедительным. Защитник «Зоркого» боднул Гасилина головой в бедро, но пенальти так и не назначили. Удивился даже вратарь «Зоркого» Андрей Данилов:

– Был ли пенальти? – спросили Данилова прямо во время матча.

– Ну так! При желании – да.

Через пару минут «Амкал» забил первый мяч в профессиональном футболе. И сделал это бывший профи Гасилин – принял красивейший длинный пас Прокопа со своей половины и перекинул вратаря.

После этого «Амкал» поверил в победу, а болельщики запели «Знаешь ли ты?» Maksim. Нужно было только дотерпеть до пенальти, которые в Кубке России бьют сразу после основного времени.

«Немного жалко, что мы не выиграли в основное время. Все скажут: «Выиграли по пенальти, случайно», – сказал после 90 минут матча Федор Маслов. – Мы привыкли дарить людям шоу и [занимать] чуть больше трансляции. Что там сейчас делает «Матч ТВ»? У них сетка сверстана была, Антон Анисимов готов был врываться! А нет! Мы еще и пенальти будем бить вечность. Лишь бы Антона Анисимова не показать!»

Вратарь «Амкала» взял два пенальти. Маменко хотел играть за «Зоркий», но его не взяли, потому что он блогер

Правда, не все в «Амкале» знали регламент и понимали, что серия пенальти – сразу после 90 минут.

«Вообще не знал, что будут пенальти, – говорит Sports.ru вратарь «Амкала» Александр Маменко. – Слышал, что ввели какую-то систему double elimination. Не понимал точно, как это работает».

Дальше – валидольная серия пенальти. У «Амкала» не забил только Алексей Гасилин. Оказалось, нападающий так устал, что даже закрыл глаза во время удара – бил куда получится. Маменко – взял два удара. Один из них под крик «***** (лицо) Федоса».

«Ходит слух, что у нас лучше всех пенальти берет Федя Маслов, – говорит Маменко. – Он самый удачливый человек на свете. Просто угадывает.

Футболисты «Зоркого» били очень здорово – по девяткам под штангу. Они так попадали! Охренел от того, как они бьют. Только два удара получились плохо ­– их я и отбил.

Во время серии меня подбадривал Дима Егоров (бывший футболист «Амкала» и журналист – Sports.ru), произносил чит-код: «***** (лицо) Федоса». Потому что считается, что Федя отбивает пенальти – как орешки щелкает. Федя отбивал удары лицом в том числе. Первый в серии с «Зорким» я отбил за счет заклинания, второй – уже сам».

Дальше – абсолютное счастье

Владелец команды Герман Попков и Алексей Гасилин обнимались и плакали (оба сказали, что никогда не испытывали таких сильных эмоций), остальные бегали по полю, кричали матом и светились от счастья. Футболисты так устали, что не все даже дошли до фанатской трибуны на общую фотографию.

Гасилин упал в двух метрах от ребят. Скрючился от боли – свело ноги. Даже не смог сам дойти до раздевалки.

Но там бывший нападающий «Томи» и «Амкара» почувствовал себя увереннее: «В профессиональном футболе в такие моменты обычно просят тройные премиальные». И закричал вместе со всей командой: «Тройные!»

Герман Попков пообещал, что просьбу исполнит. Но даже безотносительно премиальных – у игроков «Амкала» случилось, возможно, главное счастье в карьере.

«После матча позвонил папе. Папа – неэмоциональный человек. Сказал: «Ну, молодец, сыночек, я поехал». Хотя пустил слезу. Так приятно его радовать! Я попросил его остаться и не уезжать, – рассказывает вратарь «Амкала» Александр Маменко, взявший два пенальти. – Я раньше играл в КФК и даже в Эстонии. Мне было 19 лет, «Нарва-Транс» играла в Лиге Европы и чемпионате Эстонии. Но я был легионером, из-за этого нужно было платить налог – 1000 евро в месяц. Меня брали в клуб, назначили дату подписания контракта. Но за два дня до этого сказали: «Excuse me, не получится, дружище».

С 2019 года играл в КФК во второй команде «Олимпа» (сейчас – «Олимп-Долгопрудный»), потом стал капитаном, получал по 5 тысяч рублей премиальными за победу. После начала коронавируса в 2020-м молодежку распустили. Нам даже ничего не написали в чат.

Я готов к уровню ПФЛ. Жека Спиряков связывался со спортивным директором «Зоркого». Но тот сказал: «Нам не нужен блогер». Женя ответил, что я игрок больше, чем блогер. Но спортдир «Зоркого» сказал: «Не надо». Теперь мне в «Зоркий» не хочется после такого. А так мне кажется, что вторая лига – хороший уровень. Просто надо тренироваться, а это я люблю. Готов во Вторую лигу хоть сейчас.

В какой-то степени отомстил «Зоркому». Мы же выиграли».

Эмоциональнее всех реагирует капитан «Амкала» Андрей Алешин. Ему уже 38 лет. Он самый возрастной в команде.

«Не умею выражать эмоции, но это ******* (офигенно), аж голос ******* (потерял), – говорит он. – Конечно, я представлял себя не только в Кубке России. Все же пацаны, когда играют в футбол, мечтают о голах в Лиге чемпионов, например. Но я поздно начал, в 14 лет, поэтому просто не дорос. Почему не мечтать о финале Лиги чемпионов? Надо ставить высокие цели. Вот разве блогеры мечтают в Кубке России выигрывать? Нет! Но получается же.

Мы делаем угар. Играем в футбол и делаем это угарно. Так что мы не боимся. Мы не выходим с серьезными лицами. Выходим радоваться и кайфовать».

История «Амкала» в Кубке России – супер. Такого нам не хватало

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Фото: twitter.com/russiancup; instagram.com/prostofed ; instagram.com/amkal_official_