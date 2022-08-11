Де Йонг хочет остаться в «Барсе», так как считает, что клуб готов брать трофеи. «МЮ» и «Челси» еще в борьбе за него

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Пока неизвестно, где полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг проведет новый сезон.

Агенты футболиста сборной Нидерландов действительно прибыли в Барселону, но вчера они не встречались с руководителями каталонского клуба. В данный моменты агенты собираются пообщаться с самими игроком, чтобы разработать стратегию поведения.

Также у них запланирована встреча с форвардом Мартином Брэйтуэйтом – это еще один клиент агентства, с которым сотрудничает де Йонг. «Барса» вынуждает датчанина уйти.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует в борьбе за де Йонга. Позиция игрока – единственная проблема, мешающая организации трансфера. «МЮ» всеми способами пытался изменить мнение Френки и убедить его присоединиться к команде, но пока безрезультатно. Сейчас в «МЮ» считают, что подписать хавбека будет очень сложно. Несмотря на это, из переговоров клуб еще не вышел. «МЮ» по-прежнему мечтает о де Йонге и надеется на его переход. С начала июля у клуба есть договоренность с «Барселоной» о его трансфере за 75+10 млн евро. «МЮ» будет до конца бороться за хавбека.

Совладельцу «Челси» Тодду Боэли и тренеру Томасу Тухелю очень симпатичен Френки как игрок. Но официальное предложение о его трансфере лондонцы сделают только после того, как узнают о желаниях де Йонга. «Челси» сообщил окружению футболиста и «Барселоне», что готов удовлетворить финансовые запросы каталонцев в случае, если Френки даст согласие на переход.

Де Йонг по-прежнему хочет остаться в «Барселоне». Позиция клуба также остается неизменной: чтобы остаться в «Барсе», Френки придется снизить зарплату. Но хавбек не собирается идти на такой шаг.

Сейчас все зависит от Френки. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы подписать его, но пока его позиция не поменялась. Футболист понимает, что ему уже пора принять окончательное решение о будущем. Для него очень важно как можно скорее прояснить ситуацию.

Де Йонг очень любит и клуб, и город. Его семье тоже нравится в Барселоне. Более того, Френки убежден, что именно в этом году «блауграна» готова бороться за трофеи и побеждать после нескольких непростых сезонов. Поэтому он хочет остаться, но на снижение зарплаты идти пока не намерен.

Статистику 25-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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