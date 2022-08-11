Старт ЧМ-2022 перенесли с 21 на 20 ноября – Катар сыграет в матче открытия

Старт ЧМ-2022 в Катаре перенесен.

Бюро совета одобрило перенос начала чемпионата мира с 21 на 20 ноября. Это сделано для того, чтобы сборная Катара, хозяева турнира, сыграла в матче открытия.

Таким образом, церемония открытия и матч Катар – пройдут 20 ноября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Другой матч группы A Сенегал – состоится 21 ноября, как и планировалось, но время начала игры было изменено – с 13:00 на 19:00.

ЧМ-2022 начнут на день раньше: ради Катара в матче открытия. Хозяева все-таки сыграют первыми